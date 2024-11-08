Водитель погиб при столкновении легковушек на объездной дороге Челябинска
Смертельная авария произошла на 62-м километре дороги «Западный обход Челябинска». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, 28-летний автомобилист за рулем Toyota Altezza выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с машиной Toyota Tundra.
Травмы, несовместимые с жизнью, получил 46-летний водитель второй иномарки. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.
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