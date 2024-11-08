Водитель погиб при столкновении легковушек на объездной дороге Челябинска

Смертельная авария произошла на 62-м километре дороги «Западный обход Челябинска». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, 28-летний автомобилист за рулем Toyota Altezza выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с машиной Toyota Tundra.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 46-летний водитель второй иномарки. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.