Водитель погиб при падении с квадроцикла в Пермском крае

Квадроцикл «МОТОЛЕНД ТУРБО РС-8» стал участником смертельного ДТП в Пермском крае. Авария случилась в понедельник, 19 мая, в лесном массиве Чусовского муниципального округа. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители региональной Госавтоинспекции.
По данным полиции, 55-летний водитель по неустановленной причине потерял управление, упал с транспортного средства и скончался на месте происшествия.
Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося. Уточняются все обстоятельства и детали произошедшего.
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