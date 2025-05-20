Водитель погиб при падении с квадроцикла в Пермском крае

Квадроцикл «МОТОЛЕНД ТУРБО РС-8» стал участником смертельного ДТП в Пермском крае. Авария случилась в понедельник, 19 мая, в лесном массиве Чусовского муниципального округа. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители региональной Госавтоинспекции.

По данным полиции, 55-летний водитель по неустановленной причине потерял управление, упал с транспортного средства и скончался на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося. Уточняются все обстоятельства и детали произошедшего.