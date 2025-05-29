Водитель погиб при падении машины с обрыва в Приморском крае

Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку по факту смертельной аварии в Лазовском округе Приморского края. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
По предварительным данным, ночью 41-летний мужчина за рулем автомобиля Subaru Forester нарушил правила остановки, в результате чего транспортное средство начало неуправляемо скатываться. Машина упала с обрыва и разбилась.
Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Иномарку переместили на специализированную стоянку. Сейчас специалисты устанавливают все детали случившегося. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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