Водитель погиб при опрокидывании пикапа на крышу в Карелии

Автомобиль Mitsubishi L200 попал в ДТП на территории Кондопожского района Карелии. Смертельная авария произошла на автодороге Кондопога — Горка. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на представителей полиции республики.
По предварительной информации, мужчина 1987 года рождения за рулем пикапа не справился с управлением, в результате чего иномарка опрокинулась на крышу. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте происшествия. Среди пострадавших — пассажирка 1982 года рождения.
Стражи порядка организовали процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств аварии.
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