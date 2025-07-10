Водитель погиб после взрыва колеса на трассе в ХМАО

На трассе «Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск» произошла трагедия. Водитель ООО «Транс Услуги Универсал» остановился, чтобы накачать спущенное колесо, но в результате инцидента погиб, написал Ura.ru.
Как сообщила Гострудинспекция по ХМАО в своем Telegram-канале, «водитель, заметив спущенное колесо, остановился для его подкачки. В результате резкого распрямления покрышки от давления накачиваемого воздуха произошел вылет стопорного кольца, что привело к травме головы пострадавшего и его смерти на месте происшествия».
Ведомство начало расследование несчастного случая и инициировало внеплановую проверку компании, где работал водитель.
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