Водитель погиб после взрыва колеса на трассе в ХМАО

На трассе «Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск» произошла трагедия. Водитель ООО «Транс Услуги Универсал» остановился, чтобы накачать спущенное колесо, но в результате инцидента погиб, написал Ura.ru .

Как сообщила Гострудинспекция по ХМАО в своем Telegram-канале, «водитель, заметив спущенное колесо, остановился для его подкачки. В результате резкого распрямления покрышки от давления накачиваемого воздуха произошел вылет стопорного кольца, что привело к травме головы пострадавшего и его смерти на месте происшествия».

Ведомство начало расследование несчастного случая и инициировало внеплановую проверку компании, где работал водитель.