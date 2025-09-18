Водитель питбайка попал в больницу после ДТП с легковушкой в Удмуртии
Один человек пострадал в дорожной аварии на 12-м километре объездной дороги Ижевска. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.
Согласно данным ведомства, автомобиль Lada Vesta под управлением 40-летнего водителя столкнулся со встречным питбайком во время обгона на разрешенном участке.
Травмы получил молодой человек, управлявший двухколесным транспортом. Ему потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
