Водитель пикапа погиб при столкновении с иномаркой на набережной в Ижевске

Смертельная авария произошла на набережной в Ижевске. Об этом сообщил Udm-info со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.

По предварительным данным, водитель легковушки Opel Astra выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с пикапом. Мужчина, управлявший фургоном, скончался на месте от полученных травм.

У предполагаемого виновника ДТП были замечены признаки опьянения. Проводится проверка.