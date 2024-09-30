Водитель пикапа погиб при столкновении с иномаркой на набережной в Ижевске

Смертельная авария произошла на набережной в Ижевске. Об этом сообщил Udm-info со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.
По предварительным данным, водитель легковушки Opel Astra выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с пикапом. Мужчина, управлявший фургоном, скончался на месте от полученных травм.
У предполагаемого виновника ДТП были замечены признаки опьянения. Проводится проверка.
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