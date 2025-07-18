Водитель перевернувшейся на крышу машины Lada погиб под Саратовом

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Красном Куте. Авария произошла в четверг, 17 июля, в 15:50 у дома №55 в Краснокутском тупике. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Саратов 24» со ссылкой на представителей регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительной информации полицейских, водитель автомобиля Lada Priora 2001 года рождения не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.

От тяжелых травм молодой автомобилист скончался на месте происшествия, двух его пассажиров доставили в медицинское учреждение. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.