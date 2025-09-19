Водитель «ПАЗа» попал в ДТП в Нижнем Новгороде

Автоинспекторы Нижнего Новгорода начали расследование обстоятельств ДТП с участием маршрутного автобуса Т-59, произошедшего вечером 18 сентября на улице Космонавта Комарова в Ленинском районе, написало НИА «Нижний Новгород».
Водитель автобуса «ПАЗ» нарушил правила дорожного движения, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В это же время навстречу ему направлялся автомобиль Hyundai Tucson, управляемый водителем, родившимся в 1999 году, который также пренебрег правилами и попытался совершить левый поворот на красный свет.
Итог столкновения оказался печальным: пострадал водитель легковушки, получивший травмы различной степени тяжести
