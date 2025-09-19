Водитель «ПАЗа» попал в ДТП в Нижнем Новгороде

Водитель автобуса «ПАЗ» нарушил правила дорожного движения, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В это же время навстречу ему направлялся автомобиль Hyundai Tucson, управляемый водителем, родившимся в 1999 году, который также пренебрег правилами и попытался совершить левый поворот на красный свет.

Итог столкновения оказался печальным: пострадал водитель легковушки, получивший травмы различной степени тяжести