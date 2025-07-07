Водитель пассажирского автобуса сбил ребенка в ХМАО

В Югорске (ХМАО) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса №6, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок. Об этом Ura.ru сообщили представители администрации города.

«Уважаемые жители микрорайона Югорск-2! Автобус №6 попал в ДТП. К сожалению, пострадал несовершеннолетний ребенок», — говорится в сообщении мэрии.

Власти уточнили, что ребенку была оказана необходимая медицинская помощь после получения травм.

После случившегося администрация Югорска предупредила жителей о возможных задержках в движении автобусов и рекомендовала планировать свои поездки заранее.