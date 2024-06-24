Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением на трассе в Подмосковье

МВД: на трассе Шатура-Куровское произошло ДТП с автобусом, никто не пострадал

Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет на автодороге Шатура-Куровское. Об этом 360.ru заявили в пресс-службе МВД по Московской области

ДТП произошло в 03:50 на 22-м километре трассы. По данным ведомства, из-за аварии никто не пострадал.

По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», на обочину вылетел автобус № 376, который следовал по маршруту «Рошаль — Раменское». Авторы статьи предположили, что водитель заснул за рулем.

Утром 23 июня на востоке столицы произошла еще одна авария с участием пассажирского электробуса. По информации 360.ru, в районе Косино-Ухтомский он врезался в мачту освещения. В результате ДТП никто не пострадал, в салоне находился только водитель.