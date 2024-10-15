Водитель панелевоза насмерть сбил пешехода на трассе в Челябинской области
Дорожная авария с участием грузовика унесла жизнь мужчины в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Происшествие случилось на трассе Миасс — Карабаш — Кыштым. Согласно данным ведомства, там водитель панелевоза Renault Premium сбил пешехода.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Сотрудники полиции организовали проверку.
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