Водитель ответит в суде за смерть четырехлетнего ребенка в ДТП под Челябинском

Правоохранители завершили расследование уголовного дела против 66-летнего водителя, который сбил женщину с четырехлетним ребенком на пешеходном переходе и покинул место происшествия в Аше. Об этом сайту Ura.ru сообщила пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

«Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части четвертой статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения). Обвинительное заключение направлено в Ашинский городской суд для принятия решения по существу», — говорится в заявлении ведомства.

Авария произошла 30 июня на улице Мира. Водитель на большой скорости сбил 24-летнюю женщину с ребенком.

После ДТП автомобилист скрылся, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Ашинскому району в течение двух часов. Мальчик получил множественные переломы и умер в больнице, его маму госпитализировали с тяжелыми травмами.