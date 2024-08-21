Водитель отечественного авто пострадал в ДТП в Челябинске
ДТП с участием отечественного автомобиля и иномарки произошло накануне на Копейском шоссе в Челябинске. Об этом сообщил сайт kursdela.biz со ссылкой на «ЧелябГЭТ».
После столкновения двух автомобилей машину, за рулем которой сидел пенсионер, отбросило на бетонную опору. Из-за аварии временно заблокировалось движение трамваев.
Сообщается, что пострадавшему водителю потребовалась помощь врачей. Его увезли в больницу.
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