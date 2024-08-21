Водитель отечественного авто пострадал в ДТП в Челябинске

ДТП с участием отечественного автомобиля и иномарки произошло накануне на Копейском шоссе в Челябинске. Об этом сообщил сайт kursdela.biz со ссылкой на «ЧелябГЭТ».

После столкновения двух автомобилей машину, за рулем которой сидел пенсионер, отбросило на бетонную опору. Из-за аварии временно заблокировалось движение трамваев.

Сообщается, что пострадавшему водителю потребовалась помощь врачей. Его увезли в больницу.

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

«Можете попасть в капкан». Россиянам рассказали о рисках при покупке VPN-роутеров

Трезвый расчет и прагматизм. Новая формула отношений Москвы и Баку

Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте