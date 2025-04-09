Водитель-новичок наехал на пешехода в Ижевске

Во вторник, 8 апреля, на улице Барышникова в Ижевске произошло ДТП. Молодой человек на ВАЗ-2112 сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 71. Об этом сайту Izhlife сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.
За рулем автомобиля был 20-летний парень, который водит машину всего четыре месяца. На нерегулируемый пешеходный переход вышла 53-летняя женщина, когда машина наехала на нее. В результате аварии пострадавшая получила травмы, а водитель отвез ее в больницу. Но о произошедшем в полицию он не сообщил и покинул место ДТП.
На водителя составили четыре административных материала, в том числе за оставление места аварии.
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