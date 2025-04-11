Водитель «Нивы» сгорел заживо после массовой аварии в Саратовской области
Массовая авария с трагическими последствиями произошла в Татищевском районе Саратовской области. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный отдел Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, возле села Ягодная Поляна столкнулись «Нива», «Валдай» и КамАЗ. После ДТП первая машина оказалась охвачена огнем. Водитель легковушки сгорел заживо. Организована проверка.
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