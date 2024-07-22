Водитель «Нивы» погиб при неосторожном развороте на трассе в Челябинской области
В Челябинской области на трассе М-5 произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.
Авария произошла в Катав-Ивановском районе. Водитель стал разворачиваться, но не убедился в безопасности маневра и угодил под грузовик.
В результате аварии сидевший за рулем «Нивы» мужчина погиб. Проводится проверка.
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