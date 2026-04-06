Водитель Niva пострадал в аварии под Ижевском

На трассе Ижевск — Люк в Завьяловском районе днем 5 апреля произошла дорожная авария, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии. Об этом написал сайт Izhlife .

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva выезжал со второстепенной дороги и не уступил путь машине Skoda Octavia, которой управлял 25-летний мужчина. В результате ДТП водитель «Нивы» был травмирован и доставлен в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что на перекрестке неравнозначных дорог автомобиль, движущийся по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной.