Водитель Niva насмерть сбил пешехода в Апшеронском районе Краснодарского края

В четверг, 5 марта, около 19:05 на трассе Майкоп — Туапсе в Апшеронском районе произошла трагическая авария. Водитель Niva сбил мужчину, который находился на дороге. На одежде пострадавшего не было световозвращающих элементов, написала «Кубань 24» .

Пешеход получил серьезные травмы и скончался до прибытия скорой помощи. Личность погибшего установили — это был 50-летний местный житель.

По данным Госавтоинспекции Кубани, за сутки в регионе произошло семь ДТП с участием пешеходов. Один человек погиб, шесть получили травмы. В двух случаях аварии произошли по вине самих пешеходов, которые нарушили правила дорожного движения и не приняли меры безопасности.