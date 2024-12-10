Водитель не справился с управлением авто и погиб на трассе в Челябинской области

Смертельная авария с участием водителя 1997 года рождения произошла накануне на трассе «Варна — Котенино — Красный Октябрь» в Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.

Мужчина за рулем Mazda 6 не справился с управлением, съехал в правый кювет, в результате чего машина опрокинулась. Водитель погиб на месте аварии до приезда медиков.

В ведомстве уточнили, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности.