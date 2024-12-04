Два легковых автомобиля столкнулись в Белозерском округе Курганской области. В результате аварии погиб автомобилист, не имевший водительских прав, еще два человека пострадали. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По информации полицейских, на трассе Курган — Тюмень мужчина за рулем машины Daewoo Nexia нарушил правила дорожного движения и врезался в Lada Granta. Шофера иномарки и двух человек из отечественной легковушки госпитализировали с различными повреждениями.

Несмотря на усилия медиков, виновник аварии скончался. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.