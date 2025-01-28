Водитель, насмерть сбивший пешехода в Петербурге, получил условный срок
Зеленогорский районный суд вынес приговор жителю Петербурга, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.
Установлено, что летом 2024 года фигурант, управляя машиной ВАЗ, не уступил дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть. В результате автомобилист сбил мужчину. Пострадавший скончался в больнице.
Водителю назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, его обязали выплатить два миллиона рублей компенсации.
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