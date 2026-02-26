Водитель, насмерть сбивший пешехода на тротуаре, предстанет перед судом в ХМАО

В Сургутском районе ХМАО будут судить водителя, который стал виновником смертельной аварии. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения потерял контроль над автомобилем, вылетел на тротуар и сбил двух человек — мужчину и женщину. Пострадавшая женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Автомобилисту предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти человека по неосторожности. В ближайшее время он предстанет перед судом.