Водитель, насмерть сбивший пешехода на КАД, предстанет перед судом

Уголовное дело о смертельном ДТП, возбужденное в отношении 39-летнего жителя Ленобласти, направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Согласно данным надзорного ведомства, летом 2024 года фигурант, следуя за рулем машины на КАД, сбил пешехода, находившегося за пределами проезжей части. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Автомобилиста обвинили в нарушении ПДД, приведшем к гибели человека. В ближайшее время он предстанет перед судом.
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