Водитель, насмерть сбивший пенсионерку, скрылся с места ДТП в Ленобласти

Сотрудники полиции ведут поиск водителя, который сбил 77-летнюю жительницу деревни Касимово и покинул место происшествия. Об этом Piter.TV проинформировало ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 8 сентября в правоохранительные органы Всеволожского района поступило сообщение о том, что на Цветочной улице обнаружено тело женщины. Выяснилось, что пенсионерку сбил неизвестный, после чего скрылся. Женщина скончалась от полученных травм на месте, ее тело оказалось в канаве.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства ДТП, ведется проверка.