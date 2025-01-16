Водитель насмерть сбил пешехода при попытке избежать ДТП в Нижегородской области

Дорожная авария с трагическими последствиями произошла на 405-м километре трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области. Подробности сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, на дороге столкнулись машины Volkswagen Polo и Chevrolet Lacetti. Следовавший сзади автомобилист на Mazda попытался избежать ДТП и выехал на правую сторону обочины, где находились люди.

Смертельные травмы получил 69-летний пешеход. Госпитализация потребовалась 64-летней женщине и мужчине 40 лет. Проводится проверка.