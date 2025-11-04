Водитель на иномарке врезался в жилой дом в Волоколамске

В Волоколамске легковой автомобиль врезался в жилой дом. Пострадал один человек, сообщила пресс-служба МВД России по Московской области.

Происшествие произошло в 20:30 на 15-м километре автодороги Суворово — Волоколамск — Руза. Мужчина за рулем Renault сначала съехал в кювет, а потом протаранил здание.

В ведомстве отметили, что после ДТП телесные повреждения получил находившийся в доме 46-летний мужчина. Медики его госпитализировали. Информации о его состоянии пока не поступало.

Ранее в Балашихе пьяный водитель автомобиля Kaiyi въехал во двор частного дома и перевернулся. В этот момент в салоне находились нетрезвые пассажиры. Одна из женщин получила травмы.