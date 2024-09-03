Водитель мусоровоза, насмерть сбивший женщину в Петербурге, получил условный срок

Суд в Петербурге вынес приговор виновнику смертельной аварии, которая произошла в Московском районе. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

Установлено, что в марте 2024 года фигурант, управляя мусоровозом, сбил женщину. Водитель не заметил пешехода, когда совершал движение задним ходом между домами. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Автомобилисту назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно. Ему также запретили водить траспорт в течение двух лет.