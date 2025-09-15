Водитель мусоровоза, насмерть сбивший пенсионерку в Красноярске, был под наркотиками

В Красноярске осудят 47-летнего водителя мусоровоза, который насмерть сбил 73-летнюю женщину во дворе дома на улице Ладо Кецховели. Об этом сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Медосвидетельствование показало, что автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
Сейчас мужчина отстранен от вождения и работает сборщиком. Его позицию оценят в суде. Сам фигурант отрицает употребление запрещенных веществ перед аварией.
