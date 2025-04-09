Водитель мотоциклиста попал под внедорожник в Саратовской области

В городе Энгельсе Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мотоциклист. Об этом написал «СарИнформ».
Инцидент случился около 15:30 неподалеку от остановки «Супермаркет Магнит» на проспекте Строителей. Столкнулись внедорожник Mitsubishi Outlander, которым управлял 45-летний водитель, и мотоцикл под управлением 26-летнего водителя.
Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали.
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