Водитель мотоцикла Yamaha попал в больницу после ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге утром 25 июня на улице Руставели произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля Sitrak с полуприцепом и мотоцикла Yamaha. Грузовик, управляемый 43-летним водителем, поворачивал и не уступил дорогу мотоциклу, написал «Петербург2».
За рулем мотоцикла находился 54-летний мужчина, получивший в результате столкновения тяжелые травмы. Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
По факту аварии сотрудники полиции начали проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства происшествия.
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