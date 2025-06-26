Водитель мотоцикла Yamaha попал в больницу после ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге утром 25 июня на улице Руставели произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля Sitrak с полуприцепом и мотоцикла Yamaha. Грузовик, управляемый 43-летним водителем, поворачивал и не уступил дорогу мотоциклу, написал «Петербург2» .

За рулем мотоцикла находился 54-летний мужчина, получивший в результате столкновения тяжелые травмы. Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По факту аварии сотрудники полиции начали проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства происшествия.