Водитель мотоцикла погиб в ДТП в Нижегородской области

Смертельный случай произошел днем 14 августа на Стеклозаводском шоссе в городе Бор Нижегородской области. Информация об инциденте поступила от пресс-службы областного управления ГИБДД, написало НИА «Нижний Новгород» .

Примерно в 13:10 рядом с домом номер 4, корпус 2, пожилой водитель автомобиля Hyundai Tucson, поворачивая налево, не предоставил преимущество мотоциклу, следствием чего стало столкновение транспортных средств.

Мотоциклист получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, и умер прямо на месте происшествия.

В настоящее время полицейскими проводится детальное изучение деталей и обстоятельств случившейся аварии.