Водитель мотороллера и его пассажир пострадали при столкновении с отбойником в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские расследуют причины аварии с участием мотороллера, которая произошла на улице Руставели. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

По предварительным данным, 23 июля 19-летний водитель незарегистрированного мотороллера «Ямаха» потерял управление и на большой скорости врезался в бетонный отбойник.

Травмы получили как предполагаемый виновник ДТП, так и его пассажир. Пострадавшим потребовалась госпитализация, добавило СМИ.

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