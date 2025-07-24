Водитель мотороллера и его пассажир пострадали при столкновении с отбойником в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицейские расследуют причины аварии с участием мотороллера, которая произошла на улице Руставели. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
По предварительным данным, 23 июля 19-летний водитель незарегистрированного мотороллера «Ямаха» потерял управление и на большой скорости врезался в бетонный отбойник.
Травмы получили как предполагаемый виновник ДТП, так и его пассажир. Пострадавшим потребовалась госпитализация, добавило СМИ.
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