Водитель мопеда серьезно пострадал в ДТП в Ижевске

Утро 11 июля в Ижевске привело к многочисленным травмам водителя мопеда. Об этом написал сайт udm-info.ru.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 21-летний парень, управляющий мопедом, столкнулся с двумя транспортными средствами: вначале врезавшись в машину Renault Sandero, управляемую пожилой женщиной, а затем — в автомобиль Lada Largus под управлением 49-летнего водителя.
Молодой водитель мопеда получил тяжелые телесные повреждения,. Инцидент вызвал повышенный интерес со стороны правоохранительных органов, поскольку последствия происшествия потребовали неотложной медицинской помощи пострадавшему водителю.
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