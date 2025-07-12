Водитель мопеда серьезно пострадал в ДТП в Ижевске

Утро 11 июля в Ижевске привело к многочисленным травмам водителя мопеда. Об этом написал сайт udm-info.ru .

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 21-летний парень, управляющий мопедом, столкнулся с двумя транспортными средствами: вначале врезавшись в машину Renault Sandero, управляемую пожилой женщиной, а затем — в автомобиль Lada Largus под управлением 49-летнего водителя.

Молодой водитель мопеда получил тяжелые телесные повреждения,. Инцидент вызвал повышенный интерес со стороны правоохранительных органов, поскольку последствия происшествия потребовали неотложной медицинской помощи пострадавшему водителю.