Водитель мопеда погиб после столкновения с припаркованной иномаркой в Татарстане
Смертельная авария с участием мопеда произошла в Набережных Челнах. Об этом сообщил Inkazan.ru со ссылкой на данные ГИБДД Татарстана.
Согласно информации ведомства, водитель двухколесного транспорта превысил скорость и врезался в припаркованную иномарку BMW. После столкновения байк опрокинулся.
В результате 46-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Проводится проверка.
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