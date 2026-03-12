Водитель молоковоза съехал в кювет в Кемеровской области
В Топках грузовой автомобиль съехал с проезжей части в кювет, сообщила сайту vse42.ru Госавтоинспекция Кузбасса. Сотрудники ГИБДД помогли водителю молоковоза выбраться из кювета на загородной трассе.
В сложных погодных условиях мужчина потерял контроль над грузовиком и не смог самостоятельно вернуться на дорогу.
Полицейские оперативно вызвали спецтехнику и обеспечили безопасность движения на участке, пока молоковоз возвращали на проезжую часть.
