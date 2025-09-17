Водитель микроавтобуса погиб в ДТП с бетономешалкой на Урале

Один человек погиб и трое получили травмы при столкновении микроавтобуса и бетономешалки в Свердловской области. Авария произошла в понедельник, 15 сентября, на 86-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По информации полицейских, около 16:00 по местному времени 59-летний мужчина за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter выехал на встречную полосу и столкнулся с бетоносмесителем МАЗ под управлением 48-летнего шофера.

«В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте происшествия. Три пассажира иномарки с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение города Богдановича», — говорится в заявлении ведомства.

Госавтоинспекторы провели все необходимые процедуры для выяснения обстоятельств случившегося. По результатам проверки стражи порядка примут процессуальное решение.