Водитель Mercedes спровоцировал массовое ДТП в Екатеринбурге и скрылся

В Екатеринбурге утром 2 июля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. По данным Госавтоинспекции, виновник аварии, управлявший Mercedes, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda и Kia, после чего покинул место происшествия. Об этом написал Ura.ru.
«На улице Восточной, недалеко от пересечения с улицей Ткачей, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии женщина-водитель Mazda с различными травмами госпитализирована», — пояснили в Госавтоинспекции.
Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают личность и местонахождение водителя, скрывшегося с места ДТП. По факту аварии организована проверка.
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