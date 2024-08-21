Водитель Mercedes сбил велосипедиста в ЯНАО

Авария, в которой пострадал велосипедист, произошла накануне на улице 70 лет Октября в городе Муравленко. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Ямала.

Водитель за рулем Mercedes наехал на велосипедиста в жилой зоне. ДТП произошло около 20:25 во вторник, 20 августа.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.