Водитель Mercedes сбил велосипедиста в ЯНАО

Авария, в которой пострадал велосипедист, произошла накануне на улице 70 лет Октября в городе Муравленко. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Ямала.

Водитель за рулем Mercedes наехал на велосипедиста в жилой зоне. ДТП произошло около 20:25 во вторник, 20 августа.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.

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