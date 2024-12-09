Водитель Mercedes сбил 10-летнего ребенка на нерегулируемом переходе в Тюмени

Школьник попал под колеса иномарки и получил травму ноги. Дорожная авария случилась на улице Пролетарской в Тюмени. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.
Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля марки Mercedes не увидел 10-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил его. Сейчас стражи порядка проводят процессуальную проверку. При наличии оснований следователи возбудят уголовное дело.
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