Водитель Mercedes сбил 10-летнего ребенка на нерегулируемом переходе в Тюмени

Школьник попал под колеса иномарки и получил травму ноги. Дорожная авария случилась на улице Пролетарской в Тюмени. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.

Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля марки Mercedes не увидел 10-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил его. Сейчас стражи порядка проводят процессуальную проверку. При наличии оснований следователи возбудят уголовное дело.

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