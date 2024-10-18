Водитель Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода в Красном Селе

Дорожная авария со смертельным исходом произошла на Гатчинском шоссе в Красном Селе. Под колеса иномарки угодил пешеход, переходивший проезжую часть в неположенном месте, сообщает сайт «Патрульный Петербурга» со ссылкой на областное ГУ МВД России.

Отмечается, что человека сбил водитель машины Mercedes-Benz. От тяжелых повреждений пострадавший умер на месте аварии. Сейчас полицейские устанавливают его личность и обстоятельства случившегося.

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