Водитель Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода в Красном Селе

Дорожная авария со смертельным исходом произошла на Гатчинском шоссе в Красном Селе. Под колеса иномарки угодил пешеход, переходивший проезжую часть в неположенном месте, сообщает сайт «Патрульный Петербурга» со ссылкой на областное ГУ МВД России.