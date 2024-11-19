Водитель Mazda съехал в кювет и врезался в дорожный знак в Пензенской области

В Нижнеломовском районе произошла авария, в которой пострадал один человек. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД по Пензенской области.

По предварительным данным, водитель за рулем Mazda не справился с управлением и съехал в кювет, а потом врезался в столб дорожного знака.

В ДТП пострадала пассажирка инормарки, ее доставили в больницу.

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