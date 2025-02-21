Водитель Mazda протаранил световую опору в Ленинском районе Саратова

Дорожная авария с пострадавшим произошла в Ленинском районе Саратова в четверг, 20 февраля. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на представителей городского отдела Госавтоинспекции.
По предварительной информации, в 20:50 возле дома № 13 на улице Панфилова мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Mazda, врезался в опору освещения. Сотрудники областной службы спасения деблокировали водителя из машины и передали его медикам.
Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Сейчас стражи порядка выясняют точные причины и обстоятельства ДТП.
Украинские боевики остались без терминалов Starlink из-за порно
США потребовали заблокировать украинскую резолюцию в ООН
Иномарка сбила школьницу в Новой Москве. Страшное ДТП попало на видео
Ремонт в кардиологическом крыле терапевтического отделения завершился в больнице в Шатуре
Трамп назвал серьезную угрозу для США
Израильским военным в Газе передали шестого освобожденного заложника
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте