Водитель Mazda протаранил световую опору в Ленинском районе Саратова

Дорожная авария с пострадавшим произошла в Ленинском районе Саратова в четверг, 20 февраля. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на представителей городского отдела Госавтоинспекции.

По предварительной информации, в 20:50 возле дома № 13 на улице Панфилова мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Mazda, врезался в опору освещения. Сотрудники областной службы спасения деблокировали водителя из машины и передали его медикам.

Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Сейчас стражи порядка выясняют точные причины и обстоятельства ДТП.