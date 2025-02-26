Водитель маршрутки сбил восьмилетнего мальчика в Челябинске

Дорожная авария с участием восьмилетнего ребенка произошла на северо-западе Челябинска. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.

Согласно данным ведомства, водитель маршрутного такси сбил мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП школьник получил травмы. Правоохранители проводят проверку.

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