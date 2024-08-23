Водитель маршрутки сбил ребенка на дороге в Ставропольском крае

ДТП, в котором пострадал 11-летний ребенок, произошло накануне в Шпаковском округе Ставропольского края. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

Водитель «Газели» наехал на велосипедиста, который ехал в попутном направлении. Сразу после ДТП микроавтобус вылетел в кювет.

Мальчика с травмами доставили в больницу. О других пострадавших не сообщается.