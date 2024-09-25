Водитель легковушки врезался в дорожный указатель на Московском шоссе в Ленобласти
ДТП, в котором пострадал водитель легкового автомобиля, произошло накануне на Московском шоссе в Ленобласти. Об этом написал Piter.TV со ссылкой на Аварийно-спасательную службу региона.
Около поворота на деревню Новолисино мужчина столкнулся с дорожным указателем. Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего и передать его медикам.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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