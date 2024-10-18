Водитель легковушки устроил ДТП с автобусом в Кургане

Правоохранители раскрыли подробности аварии с пострадавшим, которая произошла на улице Свердлова в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УГИБДД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, автомобилист за рулем Hyundai выехал на регулируемый перекресток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. В результате иномарка столкнулась с автобусом Yutong.

Водителю легковушки потребовалась госпитализация. Ему также грозит штраф за ДТП.

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