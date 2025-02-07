Водитель легковушки толкнул двух человек под фуру в Ростовской области

Дорожный конфликт обернулся госпитализацией двух человек в Ростовской области. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на УПЧС Аксайского района.
На трассе М-4 «Дон» столкнулись машины BMW и Huyndai Solaris. Автомобилисты остановились на обочине, и разгорелся конфликт. В ходе ссоры водитель немецкой иномарки вытащил оппонента и его пассажирку из салона, а затем толкнул их прямо на проезжую часть.
Мужчина 36 лет и 21-летняя девушка оказались под колесами фуры. Им потребовалась срочная медицинская помощь. Проводится проверка.
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