Водитель легковушки толкнул двух человек под фуру в Ростовской области

Дорожный конфликт обернулся госпитализацией двух человек в Ростовской области. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на УПЧС Аксайского района.

На трассе М-4 «Дон» столкнулись машины BMW и Huyndai Solaris. Автомобилисты остановились на обочине, и разгорелся конфликт. В ходе ссоры водитель немецкой иномарки вытащил оппонента и его пассажирку из салона, а затем толкнул их прямо на проезжую часть.

Мужчина 36 лет и 21-летняя девушка оказались под колесами фуры. Им потребовалась срочная медицинская помощь. Проводится проверка.