Водитель легковушки стал жертвой столкновения с автобусом в ХМАО

Один человек погиб в ДТП с участием легковушки и автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе. Авария произошла на 48-м километре федеральной трассы «Иртыш». Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации полицейских, водитель автомобиля Skoda столкнулся с автобусом Yutong. В результате шофер легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда медиков.

Сейчас правоохранители устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.