Водитель легковушки стал жертвой ДТП с грузовиком в Ленобласти

В Ломоносовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии водитель легковушки получил смертельные травмы. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ленинградской области.
По информации ведомства, во вторник, 10 февраля, грузовик столкнулся с легковушкой. От удара последняя машина съехала в кювете и перевернулась на крышу, передняя часть авто оказалась под колесами большегруза.
Спасатели предотвратили возгорание на месте аварии. Сейчас правоохранители продолжают выяснять причины произошедшего.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте